Krista Kosonen esittää ärhäkkää yksinhuoltajaa Ansaa Matti Ijäksen Kaikella rakkaudella -elokuvassa. Kuva: Elokuvayhtiö Aamu

Elokuvat

Kaikella rakkaudella

*** Sampo Sarkola on valokuvaaja Toivo, joka kanniskelee puistonpenkkiä ympäri Lappia. Krista Kosonen on Ansa, ärhäkkä yksinhuoltaja ja luonnonvoima. Tommi Korpela on ex-mies Ismo, jolla on takana vankilaa ja edessä uutta alkua. Tämän trion varaan Matti Ijäksen oli hyvä kehitellä suhdetoimintaa, jossa yli yritetään, vaikka rakkauden risuaita pisteleekin. Sekaan ei enää ohjaajan tavanomaisia sarkasmeja olisi tarvittu. (Suomi 2013)

TV2 klo 21.00

Turvatalo

*** Kuka muistaa vuvuzelat? Huokeiden muovitorvien loputon pärinä melkein pilasi vuoden 2010 jalkapallon MM-kisat Etelä-Afrikassa. Ilman niitäkin menisivät hermot kireälle ruotsalaisohjaaja Daniel Espinosan kansainvälisessä jännärissä. Ryan Reynolds on CIA:n turvatalon kokematon vahtimestari, joka saa riesakseen Denzel Washingtonin esittämän petturiagentin. Jatko on tiukkaa hengenvaaraa, rynnistystä ja kieroilun riemusaattoa. (USA 2012)

TV5 klo 21.00

Tulkki

*** Georgin isä oli SS-upseeri, Alin juutalaiset vanhemmat holokaustin uhreja. Jos tältä pohjalta viriää jonkilainen ystävyys, pitäisi meistä itse kunkin pystyä ylittämään arkiset erimielisyydet. Ohjaaja Martin Sulík vie kaksikon kierrokselle kotimaahansa Slovakiaan. Eurooppalaista taakkaa purkaa kaksi kovan luokan konkaria: Isäni Toni Erdmann -elokuvan Peter Simonischek ja ohjaajalegenda Jiri Menzel. Ensiesitys. (Slovakia/Itävalta 2018)

Yle Teema & Fem klo 22.15