Kunnianhimoinennuori jazz-rumpali (Miles Teller) janoaa tunnustusta ja värväytyy eliittikonservatorioon, mutta pahamaineisen opettajan (J.K. Simmons) metodit osoittautuvat niin henkisesti kuin fyysisesti rankoiksi. Kuva: Daniel McFadden

Elokuvat

Whiplash

★★★★ Tsempit täältä kaikille bändiharrastajille ja musiikkiopistolaisille! Soittaminen on kivaa, vaikka treeni voi joskus tuntua helvetiltä. Damien Chazellen kolmen Oscarin elokuva esittelee opettajan (J.K. Simmons), joka on erikoistunut jälkimmäiseen. Miles Teller on lupaava nuori jazzrumpali, joka pääsee tai joutuu musiikkiopiston opettajalegendan koulutettavaksi. Piinaava tarina sysii äärirajoille myös katsojaa. Ensiesitys. (USA 2014)

Yle Teema & Fem klo 21.00