Amerikan presidentti





Kävipä tänään USA:n presidentinvaaleissa kuinka vain, yksi asia on varmaa: odotettavissa ei ole sen lajin hempeilyä kuin Rob Reinerin romanttisessa komediassa. Michael Douglas on sopivasti rento ja arvovaltainen leskipresidentti, joka huomaa, että sisin sykähtää. Syynä on Annette Bening fiksuna ja filmaattisena lobbarina. Lajin parhaiden perinteiden mukaisesti ollaan sitä mieltä, että sydän määrää, eivät kannatusluvut. (USA 1995)

TV5 klo 21.00

Liisan seikkailut peilimaailmassa





Lewis Carroll kirjoitti Ihmemaan Liisan seikkailuille jatkoa, ja sama päätettiin tehdä myös Tim Burtonin filmisovitukselle. Ohjaajaksi vaihtui James Bobin, mutta fantasian laukka ja silmäkarkin määrä ovat melkein ennallaan. Liisa (Mia Wasikowska) on nyt aikuinen, mutta vanhat tutut ja velvollisuus kutsuvat. Hatuntekijä (Johnny Depp) pitää pelastaa masennuksen syövereistä. Se vaatii myös Ajan (Sacha Baron Cohen) kohtaamista. (USA 2016)

Liv klo 21.00

Maa jota ei ole





Tuija-Maija Niskanen ohjasi tv-elokuvan Edith Södergranin (1892 - 1923) elämästä. Suomenruotsalaisen runouden modernisti sairasti pitkään tuberkuloosia ja kuoli nuorena. Pitkien jäähyväisten tuntua on draamassakin, joten malttia vaaditaan myös katsojalta. Se palkitaan ajan- ja henkilökuvalla, jossa on käsityön arvokas kosketus. Södergran oli taidokas sanankäyttäjä, mutta Pirkko Nurmen pääroolissa myös hiljaisuus puhuu. (Suomi 1977)

Yle Teema & Fem klo 22.00