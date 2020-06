John Fowlesin romaaniin perustuva klassikko 1800-luvulle sijoittuvaa rakkaustarinaa filmaavista näyttelijöistä (Jeremy Irons ja Meryl Streep), jotka kuvausten aikana alkavat rakastua myös oikeasti toisiinsa. Kuva: MGM

Ranskalaisen luutnantin nainen

Seksi on vapautunut, ja ajat ovat käyneet tasa-arvoisemmiksi, mutta onko samalla menetetty jotain? Ovatko tunteet haalenneet? Karel Reisz ohjasi John Fowlesin romaanista elokuvan, jonka vaikeisiin kysymyksiin ei helppoja vastauksia tyrkytetä. Meryl Streep ja Jeremy Irons ovat näyttelijöitä, jotka filmaavat 1800-luvulle sijoittuvaa rakkaustarinaa. Aikakauden menevät vertailuun, kun he elävät myös roolihahmoinaan. (Britannia 1981)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Saanko esitellä: Joe Black

Jos rakkaus Ranskalaisen luutnantin naisessa käy arkisemmaksi, on se Martin Brestin elokuvassa elämää suurempaa. Olisihan itse Kuolema korjaamassa pois iäkkään mediamogulin Anthony Hopkinsin, ellei ihastuisi tämän kauniiseen tyttäreen Claire Forlaniin. Mikään kalpea resupekka ei tämä viikatemies ole, vaan mirrikaulainen Brad Pitt. Ikuisuusasioista on kyse myös leffan kestossa: liki kolme tuntia on tälle tarinalle liikaa. (USA 1998)

Frii klo 21.00

The Witch

Eivätpä ole uskonnollinen fanaattisuus ja syntipukkien jahtaaminen maailmasta tähän päivään mennessä kadonneet, mutta Robert Eggersin hallitusti viritetyssä kauhudraamassa eletään 1630-lukua. Menneen maailman kolea hönkä suorastaan puhaltelee katsojaa iholle. Anya Taylor-Joy on esikoistytär puritaaniperheessä, jota onnettomuudet koettelevat Uuden-Englannin takamailla. Hysteeristen noitavainojen aika alkaa olla käsillä. (USA 2016)

Kutonen klo 21.00