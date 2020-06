Piiat sijoittuu 1960-luvun Mississippiin, jossa rotuerottelu ja rasismi ovat voimissaan. Emma Stone esittämä opiskelija haluaa ajaa afrikkalais-amerikkalaisen palvelusväen asiaa. Kuva: Dale Robinette

Elokuvat

Piiat

★★★ Orjuus puhuttaa Amerikassa taas kerran ja juuri nyt. Siihen nähden Kathryn Stockettin romaanista sovitettu kansalaisoikeustarina on siivo ja näkökulmaltaan hyvin valkoinen, mutta yhtä kaikki palanen kokonaisuutta. Viola Davis ja Octavia Spencer ovat keski-ikäisiä mustia naisia, jotka 1960-luvun syvässä etelässä avautuvat kokemuksistaan palvelijoina. Valkoinen opiskelijatyttö Emma Stone katsoo kotinurkkiaan uusin silmin. (USA 2011)

Nelonen klo 21.00

Jos…

★★★★ Vuonna 1968 neukkupanssarit vyöryivät Tšekkoslovakiaan, Kiinassa sekoiltiin kulttuurivallankumousta, ja USA:ssa murhattiin Martin Luther King. Lindsay Andersonin elokuva sijoittuu peribrittiläiseen poikien sisäoppilaitokseen, mutta ajan levottomuus tarttui siihen lujemmin kuin kymmeniin uutisfilmeihin. Keskellä luokkayhteiskunnan kapinaa liehuu Malcom McDowell, joka päätyi parin vuoden päästä Kellopeliappelsiiniin. (Britannia 1968)

Yle Teema & Fem klo 21.00

4.3.2.1.

★★ Jotain nuoruuden anarkian tapaista tavoitellaan myös Mark Davisin ja Noel Clarken toimintajännärissä, mutta tyylilaji on tällätty mainosten, nettivideoiden ja selfieposeerausten kasvattamalle sukupolvelle. Emma Roberts on kassatyttö Jo, jonka timanttivarkauden myötä hitsautuu yhteen kolmen ystävänsä kanssa. Säntäilyn ja pujottelun lomassa on yritys heittää myös jotain terävää, mutta lähinnä huteja elokuva ampuu. (Britannia/USA 2010)

Frii klo 21.00