Taru (Tiina Lymi) ja Harri (Jorma Tommila) elelevät ratsutilalla, kunnes onnettomuus ja Ruotsista palaava sisko muuttavat kaiken. Kuva: Kinotar Oy

Erottamattomat

★★★ Hanna Maylettin esikoiselokuvassa ahdistus puskee pintaan pohjalaisella hevostilalla, jota syksyn sade ja harmaa savi jo valmiiksi peittävät. Hyvin erilaisten siskojen roolit menivät onneksi Tiina Lymin ja Minna Haapkylän mainiolle kaksikolle. Jälkimmäinen on Ruotsiin lähtenyt Eve, joka palaa kotiin, kun nuori tytär (Kaneli Johansson) joutuu onnettomuuteen. Tilan hevonenkin otetaan mukaan tunteita tulkkaamaan. (Suomi 2008)

TV2 klo 21.00

007 - Elät vain kahdesti

★★★ John Barryn säveltämä ja Nancy Sinatran tyylikkäästi tulkitsema tunnussävel You Only Live Twice on ehyt ja ikimuistoinen. Itse elokuva on hatarampaa tekoa. Japaniin reissaavassa tarinassa on kylmän sodan käryä ilmassa, kun amerikkalainen avaruusalus kaapataan. Sean Connery on sankariagenttina rehvakkaimmillaan, vaikka sinkkua uhkaakin jopa ukkomiehen titteli. Perikonnan rooli meni Donald Pleasencelle. (Britannia 1967)

Nelonen klo 21.00

Kauppamatkustaja

Pekka Eronen

★★★★★ Asghar Farhadin Oscar-palkitun draaman nimi viittaa Arthur Millerin näytelmään Kauppamatkustajan kuolema, jota teheranilainen pariskunta harjoittelee. Jos ovat siinä hermot pinnalla ja miehen rooli sivuluisussa, niin on tosielämässäkin. Emad (Shahab Hosseini) tuntee riittämättömyyttä, kun väkivaltainen välikohtaus yllätti vaimo Ranan (Taraneh Alidoosti). Siitä hivuttaudutaan psykologiseen jännäriin. (Iran/Ranska 2017)

Yle Teema & Fem klo 22.00