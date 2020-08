Animoitu elokuva kertoo teheranilaisista kohtaloista. Rajoitukset ja uskonnolliset säädökset hallitsevat elämää ja rikkomuksista rangaistaan ankarasti. Silti nuoret naiset ja miehet uhmaavat huvin vuoksi vapaan kanssakäymisen tiukkoja kieltoja. Kuva: Little Dream Entertainment

Teheran, tabu

The Handmaid’s Tale -sarjassa tulevaisuuden Amerikassa valtaa pitävät äärivanhoilliset uskovaiset, joille naiset ovat miehen omaisuutta. Sarja tulee mieleen monesti, kun Ali Soozandehin elokuvaa katsoo. Paitsi, että eletään tätä päivää Iranin pääkaupungissa. Tarinoissa nuoret naiset ja miehet uhmaavat tekopyhää systeemiä. Ohjaaja lisäsi elokuvaan kerroksen animaatiota – ihan jo esiintyjien turvallisuuden vuoksi. (Saksa/Itävalta 2017)

Yle Teema & Fem klo 21.55

Big Game

Pohjoissuomalaisessa erämaassa rysähtää, kun USA:n presidentin Air Force One tekee pakkolaskun. Jalmari Helanderin toimintaseikkailussa pelataan isoilla panoksilla, mutta onneksi jahdattua suurvallan johtajaa auttelee 13-vuotias Oskari. Hollywood-tähti Samuel L. Jacksonin ja suomalaispoika Onni Tommilan yhteistyö on teinivaihteella kirmaavan elokuvan luontevin puoli. Lapin alppimaisemista ei voi sanoa samaa. (Suomi 2015)

TV2 klo 21.00

Daddy’s Home

Sean Anders ohjasi Will Ferrellille tyypillisen, romuluisen komedian, jossa mustelmia otetaan ja jaetaan. Matsit alkavat, kun Saran (Linda Cardellini) ex-mies ja kahden lapsen isä pelmahtaa takaisin kuvioihin. Mark Wahlbergin esittämä Dusty on niin rento nahkarotsimies, että kaulaan asti napitetun isäpuolen panikointi on ymmärrettävää. Kohelluksessa ja noloilussa olisi karsimisen varaa, mutta on seassa isäntunnettakin. (USA 2015)

Liv klo 21.00