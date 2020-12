Jack Nicholson (oik.) ja Marlon Brando ottavat mittaa toisistaan ainoassa yhteisessä elokuvassaan Missourissa. Kuva: United Artists

Arthur Penn innostui hiertämään lännenelokuvan perinteisiä kuvioita niin hartaasti, että välillä koko elokuva on vaarassa napsahtaa poikki. Rohkea viritys ja viimeisen päälle karismaattinen tähtikaksikko pitävät kuitenkin katsojaa valppaana. Jack Nicholson on melko rehti hevosvaras, jonka jäljillä palkkamurhaaja Marlon Brando ratsastaa jäähileitä suonissaan. Sankaruudesta tai reilusta pelistä ei tässä Lännessä ole tietoa. (USA 1976)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Ennen vanhaan Suomessa nuuttipukki kiersi taloissa viinaa kärttämässä ja jakamassa piiskoja pienokaisille. Ihmekös sitten on, että Itävallassa on kiltin Pyhän Nikolaoksen keralla kulkenut musta pirulaishahmo? Michael Doughertyn kauhukomediassa Euroopan synkät jouluperinteet rantautuvat Amerikkaan. Emjay Anthony on Max, jonka joulutunnelmaa kutsumattomat vieraat alkavat sabotoida. Toni Collette ja Adam Scott ovat vanhempia. (USA 2015)

Kutonen klo 21.00

Stephen Gaghanin tosipohjaisessa draamassa Matthew McConaughey karistelee pinnallisempia faneja kyydistään. Hän on kituuttavan kaivosfirman omistaja Kenny Wells, joka tarttuu indonesialaiseen kultahankkeeseen kuin siihen vihonviimeiseen oljenkorteen. Turpea, hikinen hahmo ei ole mikään hurmuri, mutta aitoamerikkalaiset teemat yrittämisestä, unelmista ja ahneudesta saavat kyllä kyytiä. Edgar Ramirez on kumppani. Ensiesitys. (USA 2016)

Hero klo 21.00