Amerikkalaisessa toimintaelokuvassa kaupungit kautta maailman joutuvat avaruudesta suuntautuvan hyökkäyksen kohteeksi. Los Angelesissa merijalkaväen joukot käyvät tunkeutujien kimppuun ja yrittävät pelastaa evakuoitavien siviilien hengen. Kuva: Richard Cartwright

Elokuvat

World Invasion: Battle Los Angeles

★★

Muukalaiset hyökkäävät Maahan ja Los Angeleskin kokee kovia. Niukallakin mielikuvituksella oivaltaa, että syyskuun 9/11-iskuja Jonathan Liebesmanin toimintaelokuvassa yhä terapoidaan. Yhtä ilmeistä on, että merijalkaväen urhoolliset joukot rientävät päin vainolaista. Jos jykevät tehosteet ja tähtilipun liehutus kelpaavat viihteeksi, niin kyllä tällä pään alkuviikon kuonasta tyhjentää. (USA 2011)

Sub klo 21.00

Into the Grizzly Maze

★★

Nyt ei säikytä muukalaisia tähtien takaa, vaan ihan kotoperäistä harmaakarhua. James Marsden on tuhlaajapoika Rowan, joka palaa kotipuoleen Alaskaan. Veli Beckett (Thomas Jane) on sheriffi, mutta ihmisiin hermostunut mesikämmen ei komennosta piittaa. Saman aikaan tehtiin yhtä pienellä budjetilla hiukset nostava karhujännäri Backcountry. David Hacklin kömpelö jännäri nostattaa parit tahattomat naurut. (USA 2015)

Hero klo 21.00

Speed – Kuoleman kyydissä

★★★★

Jan de Bontin elokuvassa ei juuri jarrua poljeta. Ei nimittäin kannata, sillä sekopäinen terroristi on asentanut bussiin pommin. Se räjähtää, jos nopeus putoaa alle 80 km/h. Se on urbaaneissa oloissa vauhti, jossa rattiin tarttuneen Sandra Bullockin ja poliisi Keanu Reevesin on syytä olla kieli keskellä suuta. Vain tavanomainen loppurytinä syö tarkasti rytmitetyn ja peruspaukuttelua välttelevän toimintajännärin tehoja. (USA 1994)

Fox klo 23.00