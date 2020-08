Komedia kertoo losangelesilaisesta kokista (Jon Favreau), joka menettää työnsä kun raivokohtaus asiakasta kohtaan menee viraaliksi. Hän lähtee parhaan ystävänsä ja poikansa (Emjay Anthony ) kanssa kiertämään Amerikkaa kunnostetulla grilliautolla.

Chef

★★★ Nyt tuli nälkä. Iron Man -ohjaaja Jon Favreau palasi pienimuotoisille juurilleen kokkitarinassa, jossa kamera melkein lipoo eri tavoin tiriseviä herkkuja. Ohjaaja itse on kokki, joka hermostuu ruokakriitikkoon niin, että vaihtaa ranskalaiset hienoudet kiertävään ruokarekkaan. Sitten lujitellaan suhdetta lähimpiin niin kuin tämän lajin irtiotoissa aina. John Leguizamo, Scarlett Johansson ja moni muu ottaa osaa. Ensiesitys. (USA 2014)

TV2 klo 21.00

Inside Out – mielen sopukoissa

★★★★ Tätä Pixar-animaatioita sopii esittää vaikka joka vuosi. Kun tunteet vellovat holtittomasti somessa ja maailmanpolitiikassa, on hyvä saada muistutusta, kuinka ihmismieli toimii. Pelko, Viha, Inho ja Suru ovat hahmoja, jotka kiskovat 11-vuotiaan Rileyn mieltä kukin omaan suuntaansa. Seikkailukomedia viihdyttää kaikkia taaperoiän ohittaneita, mutta kaiveltavaksi riittää myös syvyyttä. (USA 2015)

Nelonen klo 19.00

Kumi käryää

★★★ Mistä on kyse, kun Rovaniemen markkinoilla pärähtää soimaan kesken norjalaisen kaahausleffan? Siitä, että laitonta rallia ajetaan myös Suomen halki. Samalla Hallvard Bræinin komedia on enemmän sukua suomalaiselle rillumareille ja Napapiirin sankareille kuin viimeisen päälle vahatuille Fast And Furiouseille. Vankilasta vapautuvalla Roylla (Anders Baasmo Christiansen) yhdistyvät ralli ja perheasiat. Ensiesitys. (Norja 2016)

Yle Teema & Fem klo 21.00