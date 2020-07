15-vuotias puolalainen Wojtek (Staszek Cywka) lähtee vanhempiensa kanssa Ruotsiin mansikanpoimintaan ja tutustuu mansikkatilan tyttäreen. Kuvassa myös Agnieszka (Julia Kijowska).

Mansikkamaa

★★★★ Puolalaisen Wojtekin (Stanislaw Cywka) perhe tulee kesätöihin Ruotsiin, mansikkaa poimimaan. Ihastus iskee, kun poika kohtaa tilanomistajien tyttären Annelin (Nelly Axelsson). Siihen saakka kaikki hyvin. Ohjaaja Wiktor Ericsson kuitenkin ujuttaa politiikan nuoren rakkauden kylkeen. Ennakkoluulot ja epätasa-arvo puskevat pintaan, vaikkei Ruotsissa semmoisia pitänyt ollakaan. Miten sama mahtaisi mennä meillä? Ensiesitys. (Ruotsi 2016)

Yle Teema & Fem klo 21.45

The Oath

★★★ Isä ottaa kovat otteet käyttöön, kun nuori tytär joutuu vaikeuksiin. Tutulta kuulostaa: Baltasar Kormákurin jännäri on ehkä päällisin puolin Islannin oma Taken, mutta pohjoismainen näkökulma ei lankea tuosta vain sankaruutta hehkuttamaan. Puhtoinen ei ole kukaan, vaikka elokuvassa myötätuntoa tunnetaankin. Ohjaaja itse on isä, kirurgi Finnur. Hera Hilmar esittää tytärtä ja Gísli Örn Garðarsson huumediileriä. Ensiesitys. (Islanti 2017)

TV5 klo 21.00

How to Be Single

★★ Sinkut bilettävät, miettivät ulkonäköään ja ahdistuvat. Christian Ditterin sinkkuleffa ui niin syvällä kliseissään, ettei se voi olla vahinko. Tuttuun tapaan räväkkä Robin (Rebel Wilson) perehdyttää yhtä tutusti hämmentynyttä kaveriaan Alicea (Dakota Johnson) Manhattanin vilskeisiin. Mukaan ei mahdu mitään, mitä Sinkkuelämää tai Bridget Jones ei olisi tehnyt hauskemmin tai paremmin. Kehnompaakin on toki nähty. Ensiesitys. (USA 2016)

Sub klo 21.00