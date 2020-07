Rock the Kasbah on tositarina ja komedia rock-managerin (Bill Murray) oudosta Afganistanin-reissusta. Kuva: 148026000923

Elokuvat

Rock the Kasbah

★★ Rock the Casbah on The Clashin kappale, jossa levoton Lähi-itäkin rokkasi Barry Levinsonin melkein samannimisestä harhailukomediasta tuskin tulee vastaavaa klassikkoa. Bill Murray on pelastanut lakonisella lurpotuksellaan monta elokuvaa, mutta nyt hänkin puuskuttaa. Tositarina rock-managerin oudosta Afganistanin-reissusta valuu pitkin aavikoita. Paikalla ovat myös Zooey Deschanel, Kate Hudson ja Bruce Willis. Ensiesitys. (USA 2015)

Nelonen klo 21.00

Nolla käytöksessä

★★★★ Heti iki-ihanan L’Atalanten jälkeen esitetään nuorena kuolleen Jean Vigon edellinen, lyhyt elokuva. Se sijoittuu poikien sisäoppilaitokseen, jonka ankaraa komentoa oppilaat alkavat vastustaa. Anarkistinen komedia on ollut esikuva monille myöhemmille nuoruuden ja kapinan kuvauksille, mutta samanlaista vapauden hurmosta ei ole tavoitettu ikinä. Marssi höyhensateessa kuuluu elokuvan historian unohtumattomiin minuutteihin. (Ranska 1933)

Yle Teema & Fem klo 14.10

The Captive

★★★ Cassandra jäi autoon, kun isä (Ryan Reynolds) haki kuppilasta piiraan. Kun tämä palasi, yhdeksänvuotias tytär oli kadonnut. Atom Egoyanin elokuvassa toistetaan monista jännäreistä tuttu, hirvittävä tilanne. Tavanomaisen poliisitouhun sijasta saadaan kuitenkin kuvaus inhimillisen julmuuden kipeimmistä lonkeroista. Ohjaaja ampuu vielä useampia huteja kuin tavallisesti, mutta epätoivon ja -uskon tunnelmat kieltämättä välittyvät. (Kanada 2014)

Hero klo 21.00