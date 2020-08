Kun menestynyttä newyorkilaista mainostoimiston johtajaa (Will Smith) kohtaa henkilökohtainen tragedia, hän pyrkii vetäytymään elämästä elokuvassa Kaikenkattava kauneus.

Kaikenkattava kauneus

Tunnejumi ei oikein vakuuta David Frankelin draamassa, jossa mainospomo Will Smith törmää tragedian jäävuoreen. Menetyksen kohtaaminen on sinänsä vakavaa asiaa, mutta kun kirjeitä lähetellään erikseen Ajalle, Kuolemalle ja Rakkaudelle, se saa kiiltomuovisen pinnan. Ihmeellinen on elämä -leffan asema jouluklassikkona ei ole vaarassa, vaikka yritys kova onkin. Kate Winslet ja Helen Mirrenkin kutsuttiin mukaan. Ensiesitys. (USA 2016)

Sub klo 21.00

Rocky Balboa

Varmasti monille faneille ihan millainen Rocky-leffa tahansa olisi vuonna 2006 ollut syy juhlaan, mutta mukavaa, että saman tien tehtiin hyvä. Sarjan ensimmäisen elokuvan alakulo ja philadelphialaiset paikallistunnelmat palautettiin tyylitajuisesti kunniaan. Stallone itse ohjasi tarinan, jossa kuusikymppinen kolhuinen leskimies kutsutaan pikku lämmittelymatsien sijasta näytösotteluun nuorta maailmanmestaria vastaan. (USA 2006)

Hero klo 21.00

8 1/2

Federico Fellinin omaelämäkerrallinen elokuva on mustavalkoinen, mutta värikkäämpää burn outia on harvoin nähty. Sitä potee Marcello Mastroiannin esittämä ohjaaja, joka lataamossa kelaa läpi menneisyyttään. Sieltä tulee vastaan monen lapsuuden avainkokemuksia, luomispainetta, katolista synnintuntoa ja monen muotoista naisasiaa. Fellini oli tässä vaiheessa suvereeni sirkustirehtööri, mutta sydän pääsi välillä unohtumaan. (Italia 1963)

Yle Teema & Fem klo 21.00