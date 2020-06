Miekkailijassa virolainen Endel (Märt Avandi) kerjää vaikeuksia opettamalla miekkailua lapsille, kuten Martalle (Liisa Koppel). Kuva: Tuomo Manninen

Miekkailija

Stalinin ajan Neuvostoliitossa miekkailu ei ollut suinkaan fiksu harrastus, vaan tympeä jäänne ajoilta, jolloin feodaaliherrat riistivät talonpoikaa. Niinpä virolainen Edel kerjääkin vaikeuksia, kun tahtoo perehdyttää lapsia rakastamaansa lajiin. Ohjaaja Klaus Härö on aina ollut pienen ihmisen asialla, ja sellaisia ovat myös Märt Avaidin esittämä Edel oppilaineen. Hallitun draaman teema on sitäkin isompi: vapaus. (Suomi/Viro 2015)

TV1 klo 22.05

Katseeseen kätketty

Samannimisessä, Oscar-palkitussa argentiinalaiselokuvassa mainiota Ricardo Darínia kaihersivat menetetty ihmishenki ja rakkaus. Chiwetel Ejiofor oli ihan hyvä valinta uusintaversion keskusrooliin, mutta psykologisen rikosdraaman kerrokset lyttääntyvät kun tarinaa raahataan eteenpäin. Julia Roberts on terrorisminvastaisen yksikön tutkija, jonka tytär löytyy murhattuna. Nicole Kidman on laitoksen tuore syyttäjä. Ensiesitys. (USA 2015)

Nelonen klo 21.00

Good Will Hunting

Matt Damonin ja Ben Affleckin kirjoittamassa draamassa talonmies Will (Damon) on matikkanero, vaikka tahtookin vain kiskoa kaljaa kavereiden kanssa. Umpisolmuun nuorimies jäisikin, elleivät terapeutti (Robin Williams) ja opettaja (Stellan Skarsgård) tarjoaisi ymmärrystä. Näin lomakauden kynnyksellä tahdon vielä muistuttaa, ettemme me tavikset voi suodattaa laajaa yleissivistystä oluesta. Vaikka yritys Suomessa kova onkin. (USA 1997)

Sub klo 21.00