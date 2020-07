Puoliksi tosi tarina kertoo skandaalinkäryiseen kuolemantapaukseen johtaneista viikonloppukemuista. Juhliin osallistuivat myös kirjailija Elinor Glyn (Joanna Lumley) ja filmitähti Marion Davies (Kirsten Dunst). Kuva: Lions Gate Films

Murha vailla syyllistä

★★★ Tuottaja Thomas H. Ince kuoli arvoituksellisesti William Randolph Hearstin venekemuissa vuonna 1924. Jos tapaus sattuisi tänään, some kiljuisi. Mediamoguli Hearst oli aikansa rikkaimpia miehiä, Charles Chaplin tunnetuimpia. Louella Parsons oli suosittu filmikolumnisti. Peter Bogdanovichin elokuvassa heitä esittävät Edward Herrmann , Eddie Izzard ja Jennifer Tilly . Uteliaisuus herää yhä, kun värikästä ryhmää seuraa. (USA 2001)

Yle Teema & Fem klo 23.10

Rocky

★★★★ Sylvester Stallonen nyrkkeilytyylistä ei lajista innostuneiden nuorten kannata ottaa oppia. Sen sijaan kehäraakin tarina antaa yhä mallia niille, jotka tahtovat puhutella mutkattomasti suurta yleisöä. Kolmen Oscarin elokuvassa Stallone itse näyttelee herkkää philadelphialaista karjua. Tämä saa tilaisuuden, kun maailmanmestari Apollo Creed (Carl Weathers) tahtoo näytösottelun kotikaupungin poikaa vastaan. (USA 1976)

Hero klo 21.00

Robin Hood - varkaiden ruhtinas

★★★★ Kevin Costnerin takatukka on silkkaa ysärin alkua, mutta muutoin Kevin Reynolds ohjasi elokuvaansa iättömän seikkailun hohtoa. Mukana on 1930-luvun Errol Flynn -klassikon kirkasta otsaa ja Indiana Jonesin tuisketta. Historiallisen Robin Hoodin olemassaolosta ei ole varmuutta, mutta Costner on vakuuttavasti läsnä ristiretkeltä palaavana soturina. Morgan Freeman on mauri Azeem, jonka kanssa kostetaan isän murha. (USA 1991)

Sub klo 21.00