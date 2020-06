1960-luvun kulttielokuvassa sopeutumatonta Morgania (David Warner) motivoivat Karl Marx, gorillat ja pyrkimys estää ex-vaimoa avioituminen täysin normaalin miehen kanssa. Kuva: Studio Canal

Morgan – toivoton tapaus

★★★ Karel Reiszin kulttielokuvassa 25-vuotias David Warner on Morgan, joka etsii miehuuttaan ja hukkaa itseään. 1960-luvulta näyttää: Lontoo svengaa, Karl Marx jurottaa, gorillapuku käryää ja ex-vaimon (Vanessa Redgrave) kanssa kisaillaan. Sekalaisia juolahduksia elämä on muutenkin. Ajan levoton henki tavoitetaan, mutta pinnallisempaa Reiszin pörräys on kuin vaikkapa kollega Jean-Luc Godardilla samaan aikaan Ranskassa. (Britannia 1966)

Godzilla

★★★ Perinteikäs japanilainen tarina radioaktiivisesta hirviöstä sai Gareth Edwardsilta tuoreet tehosteet ja vaikuttavan jylyn, mutta pohjimmiltaan aika tunnollisen tulkinnan. Breaking Bad -sarjan Bryan Cranston ja Kick-Assin Aaron Taylor-Johnson ovat isä ja poika, kun japanilainen katastrofi muhii ja kiertää maailmaa. Salaliittoteoriat saavat vastinetta, kun massiivinen hirviö mellastaa. Saattaa siinä tsunaminkin muisto elää. (USA 2014)

Isän nimeen

★★★★ Pitkä viha poikii totta kai myös pitkää vääryyttä, joten Jim Sheridanin elokuvassa väkevyyttä riittää. Tositarina kertoo syyttömästä nuoresta irlantilaismiehestä, joka tuomittiin elinkautiseen terrorismista. Vankilaan viskattiin myös liuta hänen lähimpiään. Vihreän saaren asialle omistautunut Daniel Day-Lewis heittäytyy rooliin koko sydämellään. Pete Postlethwaite on isä, ja Emma Thompson englantilainen asianajaja. (Irlanti/USA 1993)

