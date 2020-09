Matthew McConaugheyn esittämä tyhjätasku Finn houkuttelee Kate Hudsonin Tessin mukaansa aarrejahtiin Fool's Gold -elokuvassa. Kuva: Warner/TV4

Elokuvat

Fool’s Gold – kultaakin kalliimpaa

★★ Paratiisisaaret ja tropiikin vedet ovat jääneet tänä vuonna suomalaisilla vähiin. Niin kuin on paidatta heiluva Matthew McConaugheykin. Jos niistä riittää syksyisen maanantain viihteeksi, niin tässä olisi. Muutoin Andy Tennantin romanttinen toimintakomedia on nimensä mukaista kissankultaa: ulkokuori pettää. Kate Hudson on ex-vaimo, jota varaton tohelo houkuttelee mukaan aarrejahtiin. Kunniavaari Donald Sutherland lähti mukaan. (USA 2008)

Sub klo 21.00

Valkoiset ruusut

★★★ Sota-ajan komediasuosikki Helena Kara ja suomalaisten sankarikasvojen ykkönen Tauno Palo tekivät vähemmän tyypilliset roolit Hannu Lemisen melodraamassa. Kirjailija saa 50-vuotispäivänsä kunniaksi tietää, miksi hän on saanut jo vuosien ajan kimpun valkoisia ruusuja nimettömältä ihailijalta. Menetysten draama perustuu samaan Stefan Zweigin novelliin, josta Hollywoodissa tehtiin elokuva Kirje tuntemattomalta naiselta. (Suomi 1943)

TV1 klo 13.25

Valehtelemisen sietämätön keveys

★★★ Ricky Gervais on onnistunut loistamaan komediasarjoillaan Konttori, Extras ja After Life. Elokuvan puolella ovat napakympit jääneet väliin. Matthew Robinsonin kanssa ohjaamassaan komediassa britti kuitenkin osuu aika monta kertaa siihen nolouden ja myötätunnon saumaan, josta hänet tunnetaan. Gervais on perusjamppa Mark, joka oppii valehtelemisen taidon. Se on melkoinen supervoima maailmassa, jossa muut eivät osaa samaa. (USA 2009)

TV5 klo 22.00