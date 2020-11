Cannesin festivaalin pääpalkinnon voittanut sydämellinen elokuva kertoo pikkurikollisten perheestä, joka ottaa hylätyn pikkutytön huostaansa. Odottamaton tapahtuma panee heidän yhteiselonsa koetukselle. Kuva: Cinema Mondo

Shoplifters – perhesalaisuuksia





Varastelu on Japanissa tabu, mutta Hirokazu Kore-edan elokuvassa lämpöä löytyy juuri ihmisistä, jotka semmoista tekevät. Lily Franky ja Sakura Andô on yhteiskunnan reunalla elävä pariskunta, joka pitää eräänlaista perhettä pienessä kämpässään. Siinä on paikka myös kaltoin kohdellulle pikkutytölle. Cannesissa voittanut elokuva tuo mieleen Aki Kaurismäen duunarisadut, mutta ilman nostalgian untuvatäkkiä. Ensiesitys. (Japani 2018)

Yle Teema & Fem klo 20.01

Brokeback Mountain





Ohjaaja Ang Lee voitti Oscarin Annie Proulx’n novelliin pohjautuvasta eeppisestä draamasta. Parhaan miespääosan pystin olisi puolestaan voinut pistää puoliksi Heath Ledgerille ja Jake Gyllenhaalille. He kun ovat Ennis ja Jack, jotka elokuvassa jakavat elämänsä tärkeimmät hetket. Lampaita paimentavilla miehillä on suhde, joka 1960-luvun Wyomingissa on käytännössä kielletty. Ennakkoluuloinen aika takaa, että salailu jatkuu. (USA 2005)

Sub klo 21.00

Kwaidan – kauhun kasvot





Japanilaisen elokuvan tyylitaituri Masaki Kobayashi kertoo neljä kummitusjuttua, joissa kansantarinoiden henki elää ja sikäläisen teatterin estetiikka kukoistaa. Kun maisematkin on lavastettu, elokuva tuntuu elävän omassa todellisuudessaan. Siellä hylätty vaimo, luminainen, sokea runonlaulaja ja muut vaeltavat elämän ja kuoleman välisillä, hämärillä mailla. Verkkainen paketti vaatii katsojalta vähän pitempää pinnaa. (Japani 1965)

Yle Teema & Fem klo 21.58