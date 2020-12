Animaatioseikkailussa meksikolainen musiikkia rakastava Miguel haaveilee ryhtyvänsä muusikoksi, mutta perhe on pojan aikeita vastaan vanhan sukukirouksen takia. Miguel päätyy vahingossa kuolleiden valtakuntaan. Kuva: Pixar

Coco





Lee Unkrichin ja Pixar/Disneyn animaatioseikkailussa vipelletään meksikolaisen kuolleiden päivän hengessä. Sitä vietetään marraskuun alussa, mutta väriloisto, lämmin henki, sukupolvien välinen kunnioitus ja rakkaus musiikkiin istuvat myös jouluviikolle. 12-vuotias Miguel haluaa muusikoksi, kuten laulava tähti Ernesto de la Cruz muinoin. Kykykilpailun kautta poika päätyy kuolleiden valtakuntaan, Ernestoa etsimään. (USA 2017)

Nelonen klo 18.45

Musta rakkaus





Väinö Linnan syntymästä tuli eilen kuluneeksi sata vuotta. Tuntemattoman sotilaan ja Pohjantähti-trilogian sijasta sitä juhlistetaan Linnan toisen romaanin filmisovituksella. Edvin Laineen käsissä Suomi-elokuvan perinteinen asetelma siirtyi kaupunkiin. Ylioppilaspoika Pauli ei kohtaakaan piikatyttöä maalta, vaan tamperelaisen työläiskodin Marjatan. Eeva-Kaarina Volanen tasoittaa Jussi Jurkan läikyntää parhaansa mukaan. (Suomi 1957)

TV1 klo 13.15

Isäni on turbomies





Toivottavasti kauppojen jouluruuhkat on tänä vuonna ymmärretty hoitaa maltilla. Raivokkaan ryysimisen kaipaajat voivat lohduksi katsoa Brian Levantin komedian. Arnold Schwarzenegger on isukki, joka yrittää napata joulun hittilelun pojalleen, mutta samalla asialla on monta muutakin kyynärpäätaktikkoa. Iso-Arskaa ei ikinä ole voinut ylistää hienovaraisesta tulkinnasta, mutta tässä tapauksessa norsu lasikaupassa -tyyli toimii. (USA 1996)

Sub klo 21.00