45 vuotta

★★★★ Nykyään olisi radikaalia, jos joku tekisi pitkästä liitosta luontevasti lupsakan elokuvan. Andrew Haighin aviodraama ei kumminkaan ole sellainen. Sen menneisyys on synkkä monttu, joka tulee vastaan juuri hääpäivän alla. Vankalla kokemuksella Charlotte Rampling ja Tom Courtenay kuitenkin vanhan parin haaksirikkoa tulkitsevat. On helppo uskoa, että näillä ihmisillä on takana sekä jaettuja vuosia että salaisuuksia. (Britannia 2015)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Kaunis Veera eli Ballaadi Saimaalta

★★★ Valkolaisuudesta haaveileva mustalaistyttö on menneen maailman stereotyyppi, vaikka Assia Nortia roolissa parhaansa tekikin. Muutoin Ville Salmisen musiikkikomedia puksuttelee sisävesillä ajattomasti. Juuri tältä sopii Suomen suven juhannuksena ja matkailukesänä näyttää. Iloiseen porukkaan mahtuu Olavi Virtakin, mutta muut Kipparikvartetin jäsenet kelpasivat vain lauluääniksi. (Suomi 1950)

TV1 klo 13.35

Koukkusormi

★★★★ Frank Ozin komediassa ollaan liikkeellä rakkaudesta elokuvaan. Steve Martin esittää tuottaja Bobby Bowfingeria – oman tiensä kompuroijaa, jota rahan ja taidon puute ei estä toteuttamasta kutsumustaan. Konstit on monet, kun halpaleffan tekijät yrittävät saada Hollywoodin kovimman toimintatähden salaa mukaan ufoleffaansa. Multitaskaamiseen mieltynyt Eddie Murphy esittää tähteä ja tämän poloista luuseriveljeä. (USA 1999)

TV5 klo 19.00