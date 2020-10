Huumeriippuvainen katusoittaja kohtaa mainion kulkukissan Kujakatti Bob -elokuvassa. Kuva: Andreas Lambis

Elokuvat

Katukatti Bob

★★★ Fiksu eläinlääkäri sanoi kerran, että ”ette te valinneet tätä kissaa, vaan kissa valitsi teidät”. Eiköhän ammattilainen tiennyt, mistä puhui, ja Roger Spottiswooden tosipohjainen elokuva vahvistaa asian. Luke Treadway esittää huumeriippuvaista katusoittajaa, joka kohtaa mainion kulkukissan. Kadulla on kylmä, ja Lontoo sataa niskaan, mutta elokuva lämmittää kylkeä niin kuin kehräävä naukumaija vain voi. Ensiesitys. (Britannia 2016)

TV2 klo 21.00

Focus

★★★ Glenn Ficarran ja John Requan rikoskomediassa seurataan huijareita työssä ja vapaa-ajalla. Will Smith on kokenut ja varmaotteinen Nick. Margot Robbie on aloitteleva Jess, jolla on nopeat hoksottimet ja vakaa pyrkimys alalle. Sitten otetaan tuntumaa, erotaan, tavataan ja juonitaan yhdessä. Nerokkaampiakin kupruja on tässä lajissa nähty, mutta kyllähän tyylikkäät tähdet ja kalliin näköiset puitteet viihteestä käyvät. (USA 2015)

Sub klo 21.00

Bad Teacher

★★ Opettajat tekevät arvokasta ja vaativaa työtä, josta pitäisi maksaa parempaa liksaa. Ammattikuntaa ylistävät elokuvat eivät yksin riitä. Ihan jo ravistelun vuoksi on tarpeen nähdä, kuinka Cameron Diaz notkuu liitutaulun edessä kankkusta potemassa ja silikonirahoja tienaamassa. Ikävä kyllä Jake Kasdanin renttukomedia ei ole tähtensä tasalla. Sisäsiistinä kollegana ja villatakkimiehenä kutkuttelee poppari Justin Timberlake. (USA 2011)

Liv klo 21.05