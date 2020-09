Vanha salaisuus vie Ryan Goslingin poliisin konstaapeli Deckardin (Harrison Ford) jäljille. Kuva: Stephen Vaughan

Blade Runner 2049

Dennis Villeneuven elokuvassa on kolmen hengen seksikohtaus, jossa paikalla on ainoastaan yksi ihminen. Sekin on yksi villeistä visioista, joka Ridley Scottin scifi-klassikon kunnianhimoiseen jatko-osaan rakennettiin. Ryan Gosling on poliisi, joka ekokatastrofin maailmassa jäljittää muita keinoihmisiä. Vastaan tulevat tuttu Harrison Ford ja jopa Krista Kosonen. Tämä todistaa, että suomi maailmankieli 30 vuoden päästäkin. (USA 2019)

Sub klo 21.00

007 Spectre

Eilisessä Skyfallissa ohjaaja Sam Mendes osui kympin hujakoille. Tänään tikka napsahtaa siihen seiskan ja kasin rajaviivalle, josta mökillä viriävät ne äänekkäimmät riidat. Nostalgiaa on mukana, kun Daniel Craig kohtaa jo Sean Conneryn ajoilta tutun rikollisjärjestön. Tutulta tuntuu muutenkin, kun Bond kipaisee toimintakohtauksiin ympäri maailmaa. Tosin Léa Seydoux ei ole mikään eilisen teeren tyttö. (Britannia/USA 2015)

Nelonen klo 21.00

Yön kuumuudessa

Tehtailija murhataan Mississippin pikkukaupungissa. Poliisi nappaa sen kummemmin tutkimatta mustan miehen. Tämä on poliisi, joka käy auttamaan tutkimuksissa. Norman Jewisonin syvään huokaava jännäri kiteytti kansalaisoikeustaistelun ajan Sidney Poitierin hahmoon. Rod Steiger on rasistinen päällikkö, jonka asenteet eivät ole uutisten mukaan kadonneet USA:n poliisivoimista vieläkään. Quincy Jonesin sävelet soivat tummina. (USA 1967)

Yle Teema & Fem klo 21.00