Paddington 2 -elokuvassa lämpimästä perhetunnelmasta päästään seikkailuun, kun Karhuherra Paddington tahtoo ostaa ponnahduskirjan lahjaksi tädilleen.

Paddington 2

★★★★★ Britit katsovat Michael Bondin kirjojen lupsakkaan nalleen vähän kuin peiliin. Siitä etsitään omia parhaita puolia. Lämpimästä perhetunnelmasta päästään seikkailuun, kun Paddington tahtoo ostaa ponnahduskirjan lahjaksi tädilleen. Kommelluksissa on mykkäkoomikoiden hohtoa, ja Hugh Grantin ketkussa roolissa herkullista itseironiaa. Koska ensimmäinen Paddington sai neljä tähteä, tälle on pakko antaa viisi. Ensiesitys. (Britannia 2018)

TV5 klo 14.40

All Nighter

★★ Martin on banjoa soittava salaattimies. Frank on lihaa syövä bisnesmies. Ohjaaja Gavin Wiesen sai ihan lupaavat eväät vävypojan ja appiukon takkuiluille, mutta murusteli ne kadulle jo alkumatkasta. Kun tyttöystävä (Analeigh Tipton) on jo entinen, lähtevät miehet tätä kaupungille etsimään. Noloja tilanteita saadaan, mutta paljon enempään ja parempaan olisivat nynnyhkö Emile Hirsch ja jämäkkä JK Simmons pystyneet. Ensiesitys. (USA 2017)

TV2 klo 21.00

The Doors

★★★ Jos olisi Ganes-elokuvalle sopivampi nimi ollut Remu, niin Oliver Stonen musiikkidraaman otsikoksi olisi kuulunut Jim Morrison. Taitavan yhtyeen muut jäsenet jäävät statisteiksi, kun Val Kilmer heittäytyy 1960-luvun rock- ja huumesukupolven ikoniksi. Varsinainen liehuva liekinvarsi hän sitten onkin. Tämä Jim ei polta kynttilää ainoastaan molemmista päistä, vaan myös keskeltä. Kilmer myös laulaa itse - ihan vakuuttavasti. (USA 1991)

TV5 klo 21.00