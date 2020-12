Pohjoisen pikkukaupungin abiturientti Henna kirjaimellisesti sokeutuu kateudesta stalkatessaan Vantaalta muuttavaa Siljaa. Kuva: Inkeri Jäntti

Diva of Finland





Kateus kalvaa Pudasjärven Hennaa, eikä itsetuntokaan ihan iskunkestävä ole. Maria Veijalaisen pitkä esikoiselokuva on luonteva nuorisokuvaus, jossa kaamospaikkakunta alkaa ahdistaa, ja ikään kuuluvat tunnekuohut puhutaan luontevasti Pohjois-Pohjanmaan murteella. Suvi-Tuuli Teerinkosken esittämän Hennan abivuosi nitkahtaa sijoiltaan, kun luokalle tulee some-suosittu Silja (Linda Manelius) Vantaalta. Ensiesitys. (Suomi 2019)

TV2 klo 21.00.

Ingrid Goes West





Milan Kundera kirjoitti, että elämä on toisaalla, mutta Ingrid tietää paikan tarkemmin: elämä on somessa. Matt Spicerin mustassa, mutta myötäelävässä komediassa nuori epävakaa nainen lähtee perintörahoillaan Los Angelesiin, hivuttautumaan Instagram-malli Taylorin ystäväksi. Aubrey Plaza onnistuu tuomaan Ingridin lähelle katsojaa, vaikka sairaskertomuksen sävyä mukana onkin. Elizabeth Olsen on ihailtu Taylor. Ensiesitys. (USA 2017)

TV5 klo 21.00.

Z: Amazonin kadonnut kaupunki





James Fawcett oli brittiläinen sotilas, joka vuosisata sitten etsi muinaista korkeakulttuuria Amazonin sademetsistä. Steven Spielberg ja George Lucas saivat hänestä esikuvaa Indiana Jonesille, mutta James Grayn tosipohjaisesta elokuvasta on piiskan viuhutus kaukana. Charlie Hunnamin Fawcett on pakkomielteinen hahmo. Robert Pattinson lähtee matkaan, Sienna Miller on vaimo. (Britannia 2016)

Yle Teema & Fem klo 21.00.