Brittiläinen velho Lisko Scamander saapuu New Yorkiin vuonna 1926 elokuvassa Ihmeotukset ja niiden olinpaikat.

Ihmeotukset ja niiden olinpaikat

Fantasiaseikkailu sai nimen kirjasta, jota Harry Potter omissa tarinoissaan luki. J.K. Rowling keksi kertoa, millaisesta opuksesta oli kyse, mutta vastasi ikävä kyllä myös käsikirjoituksesta. Tarina hosuu kieltolain ajan New Yorkissa kuin hepulit saanut orava, mutta onneksi Eddie Redmayne oli täydellinen valinta taikaeläintutkija Lisko Scamanderin rooliin. Pojan katse on aina irti arjesta. (Britannia 2016)

Sub klo 21.00

Rantasuon raatajat

Orvo Saarikiven raivaajamelodraama on sitä lajia, jossa leipään pannaan puolet petäjäistä, ja sitäkin tienatessa pitää olla vähintään otsa hiessä – mieluusti paita sekä housutkin. Toisaalta se on ymmärrettävää elokuvassa, jossa haluttiin valaa uskoa ja voimaa jatkosodan vuosien kotirintamaan. Eino Kaipainen on Taavetti, joka raivaa suota 1860-luvulla. Ansa Ikosen Maija on saunapuhdas niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. (Suomi 1942)

TV1 klo 13.25

Casino Royale

Daniel Craig ryhtyi James Bondiksi niin kuin ei olisi ikinä muualla ollutkaan. Agentin hahmo oli niin varmasti hyppysissä, että siihen pystyttiin ujuttamaan itsetutkiskelua ja epäilyksiä samaan tapaan kuin Matt Damonin esittämään Jason Bourneen. Ohjaaja Martin Campbell puolestaan otti oppia tämän seikkailuista. Isku on terävämpää, ja pankkiirikonna Le Chiffreä (Mads Mikkelsen) jahdataan hammasta purren. (Britannia/USA 2006)

Nelonen klo 21.00