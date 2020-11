Islantilainen Kaiku-elokuva koostuu useista joulun ympärille kiertyvistä lyhyistä kohtauksista.

Elokuvat

Kaiku

Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta. Rúnar Rúnarssonin elokuvassa se on esimerkiksi koulun joulujuhlia, autopesulaa, turvapaikanhakijoita, yksinäisyyttä ja vesijumppaa vulkaanisessa ulkouima-altaassa. Islannissa kun ollaan. Satujen saaren arki ja puitteet kirkastavat vuodenajan, jolloin onni on harvinaisen haluttua. 56 lyhyen kohtauksen elokuvassa ei varsinaista juonta ole, mutta ei sitä kaipaakaan. Ensiesitys. (Islanti 2019)

Yle Teema & Fem klo 21.50

Rakkauslaulu Bobby Longille

Nuori nainen nimeltä Pursy ei ehtinyt äitinsä hautajaisiin, mutta tämän perintötaloon ei ole mitään kiirettä. Siellä nimittäin asuu pulloa halaava harmaahapsinen professori ja tämän nuori suojatti, joka valmistelee kirjaa mestaristaan. Esikoisohjaaja Shainee Gabel kehittelee tupaan niin tuhdin umpihauteen, että kotonakin tekee mieli avata ikkuna. Läsnä tai kujalla ovat Scarlett Johansson, John Travolta ja Gabriel Macht. (USA 2004)

TV2 klo 21.00

Fifty Shades Freed

Fifty Shades -trilogian päätösosaa ei oikein voi kliimaksiksi kutsua. Sen verran vaisua ja varovaista Anastasian ja Christianin aviohekuma on. E.L. Jamesin pornahtavat romantiikkakirjat flirttailivat sadomasokismilla, mutta tässä vaiheessa se laji alkaa olla muisto vain. Dakota Johnson tekee kyllä jälleen parhaansa naisena, joka on kasvanut tunnistamaan halunsa ja sen julki tuomaan. Jamie Dornan ei juuri kipinöi. Ensiesitys. (USA 2018)

TV5 klo 21.00