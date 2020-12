Star Wars -sarjan seitsemännessä osassa on mukavasti alkuperäistä henkeä.

Star Wars: The Force Awakens





George Lucasin luoma avaruussaaga teki korjausliikkeen kymmenen vuotta Sithin koston jälkeen. Asialla oli sama J.J. Abrams, joka antoi uutta virtaa toiselle kaukaisten galaksien eepokselle, Star Trekille. Alkuperäistä henkeä löytyi episodiin, jossa Harrison Ford ja Carrie Fisher luovuttivat viestikapulan Daisy Ridleylle ja muille nuoren polven sankareille. Jälleen seikkailu oli kivaa, ja avaruusreissussa rähjäännyttiin. (USA 2015)

Nelonen klo 22.35

Nanny McPhee ja suuri pamaus





Jo aamuvarhaisella esitetään satumaisen lastenvahdin ensimmäinen tarina. Mukavampaan aikaan on vuorossa jatko-osa, jossa Emma Thompson palasi Maija Poppasen virkasisaren rooliin. Syylänenäisen ja nököhampaisen muorin kauneus on sitä kuuluisaa sisäistä sorttia, mutta sanottava on, että sitä riittää. Niin kuin hilpeitä taikojakin, joiden voimalla äiti Maggie Gyllenhaalin, kolmen tenavan ja maatilan arki alkaa lutviutua. (Britannia 2010)

TV5 klo 18.50

The Mask – Naamio





Nuorempana koomikko Jim Carrey oli semmoinen patteripupu ja kumiukko, ettei muita tehosteita enää kaivattu. Chuck Russellin elokuvassa niitä kumminkin tuhlataan, kun mystinen naamio muuttaa nyhverön pankkivirkailijan villiksi irrottelijaksi. Hysteerinen fantasiakomedia saa katsojankin puuskuttamaan, mutta käyhän se kunnianosoituksesta. Carrey kuittasi velkoja Väiski Vemmelsäärelle ja muille takavuosien animaatiosankareille. (USA 1994)

Sub klo 21.00