Musiikkielokuvassa 14-vuotias Conor (Ferdia Walsh-Peelo) perustaa bändin tehdäkseen vaikutuksen kadulla näkemäänsä salaperäiseen tyttöön. Kuva: Cosmo Films

Sing Street

★★★★ Irlantilainen John Carney veti herkäksi dublinilaisten katusoittajien tarinalla Once. Samassa kaupungissa musisoidaan nytkin, mutta iän ja tunnelmien puolesta ollaan lähempänä Alan Parkerin ysärihittiä The Commitments. Ferdia Walsh-Peelo on 14-vuotias nörttipoika Conor, joka perustaa bändin, koska tahtoo tehdä vaikutuksen tyylikkääseen Raphinaan (Lucy Boynton). Ajankuvaa ja elämänjanoa tukevat The Cure ja Duran Duran. (Irlanti 2016)

Yle Teema & Fem klo 23.15

Retki maalle

★★★★★ Koko ei ole tärkeintä. Jean Renoirin elokuvalla on pituutta 40 minuuttia, mutta tuskinpa täyteläisempää elämän viipaletta tulee pikimmiten tv:ssä vastaan. Sylvie Bataille on tytär pariisilaisessa kauppiasperheessä, joka viettää sunnuntaita maaseudulla. Kun pieniin pikaromansseihin edetään, mahtuu yhteen suudelmaan elämä ja autuus. Ohjaaja oli maalari Auguste Renoirin poika. Impressionismin perintö kukkii elokuvassakin. (Ranska 1936)

Yle Teema & Fem klo 21.08

Emmanuelle

★★ Just Jaeckin ohjasi 1970-luvun eroottisen hittidraaman, jossa diplomaatin nuori vaimo alkaa Thaimaassa etsiä ajankulua seksistä. Aikanaan sitä markkinoitiin uuden, vapautuneen naisen fantasioina. Aika lailla miesten komennossa Sylvia Kristelin esittämä Emmanuelle kuitenkin vapautumisiaan kokee, ankeata raiskauskohtausta myöten. Pierre Bachelet sävelsi elokuvan tunnusmelodian, joka syystäkin on kutumusiikin klassikko. (Ranska 1974)

Nelonen klo 23.20