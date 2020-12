Elokuvat

Rakkauden rajoista kertovan elokuvan yhdessä pääosassa on Matleena Kuusniemi. Kuva: Jari Paulamäki

Tomi tunnustaa vaimolleen Marialle, että on rakastunut Janitaan. Pian Maria haluaa tavata Janitan. Erilaisista monisuhteista puhutaan nykyään paljon enemmän ja avoimemmin kuin Peter Lindholmin elokuvan ensi-illan aikaan, mutta oli siinä kompuroinnin ohella vakavaa yritystä.

Liisa Kuoppamäki, Kari-Pekka Toivonen ja Matleena Kuusniemi näyttävät, kuinka suhteissa mielikuvat vievät, ja rakastumisesta voi tulla riippuvaiseksi. (Suomi 2007)

Yle Teema & Fem klo 21.45

Onnenpeli





Illan toinenkin kotimainen on kolmiodraama, mutta pääosia on neljä: Jaakko Pakkasvirta, Anneli Sauli, Eija Pokkinen – ja Helsinki. Nuoren Risto Jarvan ensimmäinen oma ohjaustyö on pakotonta kaupunkielokuvaa, jossa mannermaisen uuden aallon laineet loiskahtivat lopullisesti Suomenlahden rantaan. Siksikin juuri Suomenlinna oli tyylikästä saada mukaan. Ihmissuhteet ovat käymistilassa, ja kaupunki muutoksessa. (Suomi 1965)

Sub klo 21.00

I Am Legend





Jaksaako joku vielä tähän aikaan koronavuotta katsoa elokuvaa tappavasta viruksesta ja pahasta pandemiasta? Francis Lawrencen sovitus Richard Mathesonin tieteisromaanista on kyllä sitä lajia paremmasta päästä. Will Smith tekee harvinaisen vakavan roolin New Yorkin viimeisenä ihmisasukkaana. Lähimmäiset ovat muuttuneet entisiksi, ja kotikaupunki kanjoneiksi, joilla vaeltaa villieläimiä ja öisin vieläkin villimpiä otuksia. (USA 2007)

Hero klo 21.00