Ida (Amira Khalifa) hakee paikkaansa maailmassa. Hän haluaa itsenäistyä voimakkaasta adoptioäidistään (Marja Packalén) ja lähtee Berliiniin. Kuva: Mark Stubbs

Maata meren alla

Vasemmistoradikaalit julistivat 1970-luvulla, että ”sinun lapsesi eivät ole sinun”. Yksi semmoinen kokee 2000-luvulla omassa elämässään, että näinhän se menee. Namibiasta aikanaan adoptoitu Ida kyllästyy äidin (Marja Packalén) päsmäykseen ja lentää Berliiniin. Lenka Hellstedtin ohjaama itsenäistymiskuvaus sai Riikka Ala-Harjan romaanista empaattisen komedian eväät. Amira Khalifa on virkeän oloinen Ida. (Suomi 2009)

TV2 klo 21.55

Kala nimeltä Wanda

Amerikkalaisilla ja briteillä on takana pitkät pätkät liittolaisuutta, mutta on Atlantin yli kyräiltykin. John Cleese kirjoitti mustan komedian, jossa keskitytään jälkimmäiseen. Monty Python/Fawlty Towers -konkari esittää hujoppia lakimiestä, joka sotkeutuu jalokiviryöstön jälkipeleihin. Kehenkään ei ole luottamista, ja seksikin on vain lyömäase. Metkuihin osallistuvat Jamie Lee Curtis, Kevin Kline ja Michael Palin. (Britannia 1988)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Hölmö, hullu, rakkaus

Steve Carrell onnistui mahdottomassa, ja teki Konttorin amerikkalaisversiossa Ricky Gervaisin klassikkoroolista omansa. Julianne Moore ja Ryan Gosling ovat vakuuttaneet vähän aina. Tässä romanttisessa komediassa keski-ikäinen reppana Cal murehtii eroaan, kun nuori pelimies alkaa valmentaa häntä sinkkurientoihin. Tarinan uskottavuuspisteet jäävät pieniksi, mutta tyypit ja tunnepuoli ovat hanskassa. (USA 2011)

Sub klo 21.00