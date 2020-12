Baby Mama on komedia uranaisesta (Tina Fey), joka päättää hankkia lapsen itsekseen sijaissynnyttäjän (Amy Poehler) avulla.

Elokuvat

Baby Mama





30 Rock -sarjan Tina Fey on 37-vuotias Kate, jolla biologisen kellon tikitys on vaihtunut jyskytykseksi. Aika kun on vilahtanut ohi uraa rakennellessa. Olosuhteiden pakosta hän joutuu turvautumaan sijaissynnyttäjään. Se tuo vastaan Angien, naisen toisesta maailmasta. Amy Poehlerin juntahtava hahmo on Katen täydellinen vastakohta, mutta huumoria irtoaa myös synnytysekspertti Sigourney Weaverista ja pomo Steve Martinista. (USA 2008)

Frii klo 22.00.

Autot 3





Salama McQueen on huristellut eteenpäin yleisönsä kanssa. Pixar-studion ensimmäinen Autot (2006) kertoi kilpailusta ja kaveruudesta suurin piirtein alakouluikäisille. Autot 2 (2011) tarjosi agenttijännää vähän vanhemmille. Kolmososassa tunnetaan riittämättömyyttä jo niin, että isompikin pystyy jakamaan tunteen. Alkuperäinen hilpeys on ehkä enää muisto vain, mutta Essi Hellénin äänellä puhuva Cruz tuo radalle tyttöenergiaa. (USA 2017)

Nelonen klo 18.45.

Postia pappi Jaakobille





Leila saa armahduksen elinkautisesta vankeudesta. Topakka nainen päätyy pappilaan lukemaan esirukouspyyntöjä vanhalle ja sokealle Jaakobille. Klaus Härön elokuvan juoni on vähällä kuitattu, mutta mittaa riittää syvyyssuuntaan. Ilman näkyvää ponnistelua saadaan tuntumaa niinkin hankaliin aiheisiin kuin uskoon ja armoon. Aistit pidetään herkkinä, eivätkä Kaarina Hazard ja Heikki Nousiainen eksy rooleistaan harhapoluille. (Suomi 2009)

Yle Teema & Fem klo 21.30.