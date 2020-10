Ylikonstaapeli Timo Harjunpään (Peter Franzén) on löydettävä Helsinkiä piinaava sarjamurhaaja. Kuva: Jolle Onnismaa

Elokuvat

Harjunpää ja pahan pappi

★ ★ Matti Yrjänä Joensuun kirjojen poliisisankari yritti ymmärtää rikollisten taustoja ja mietti kotona tyttären kanssa, voiko paikatuissa farkuissa mennä kouluun. Olli Saarelan elokuvassa sivuutetaan kaikki se, mikä teki Harjunpäästä Harjunpään. Peter Franzén on helsinkiläinen kovanaamakyttä, joka hautoo tragedioitaan ja jahtaa sarjamurhaajaa kuin Bruce Willisin varamies. Empatia vaihtui jännäriposeeraukseen. Tyhjältä tuntuu. (Suomi 2010)

Yle Teema & Fem klo 21.50

In a Valley of Violence

★ ★ ★ Ethan Hawke on ollut omimmillaan Rakkautta ennen aamua -elokuvien henkevänä keskustelijana ja myöhemmin perheenisän rooleissa. Ti Westin länkkärissä loikka hevosen selkään onnistuu kuitenkin yllättävän luontevasti. Entinen sotilas ratsastaa tuppukylään, jossa sheriffin nilkkipoika (James Ransone) kostaa nöyryytyksen halpamaisesti, eikä John Travolta isäukkona ole sen parempi humanisti. Majataloa emännöi Taissa Farmiga. (USA 2016)

TV5 klo 21.00

Tapahtui Vegasissa

★ ★ ★ Tuomari määrää Joyn ja Jackin puoleksi vuodeksi ”ankaraan avioliittoon”. Se on heille sikäli kiusallista, että kyse oli yhden kostean illan jutusta, ja muistikasetti siitäkin on mennyt söhryyn. Tom Vaughnin romanttinen komedia vääntää kieltämättä vähästä, mutta Cameron Diaz ja Ashton Kutcher kolistelevat riemukkaasti lajityypin laidasta toiseen. Ja koska Vegasissa oltiin, on kyse tietenkin paitsi rakkaudesta, myös rahasta. (USA 2008)

TV2 klo 22.00