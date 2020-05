Tulevaisuuteen sijoittuvassa tieteiselokuvassa avaruuslentäjä Cooperia esittää Matthew McConaughey.





Interstellar

Pekka Eronen

★★★★ Me yökukkujat tiedämme, että hämärän hetkillä aistit hyrisevät valppaina ja mielikuvituksen antennit ovat ylhäällä. Siksi aika on otollinen Christopher Nolanin scifi-seikkailun seuraamiseen. Se kutsuu maajussi Cooperin takaisin astronautin hommiin, ihmiskuntaa pelastamaan. Matthew McConaugheyn repussa on eväinä aitoa perhetunnetta, ekologista sanomaa ja tieteellistä spekulaatiota. Cooper reissaa kauas, jotta näkee lähelle. (USA 2014)

Nelonen klo 0.55

Skiptrace

★★★ Renny Harlin työskentelee nykyisin Kiinan suunnalla, ja kaukana idässä tämäkin suruton toimintakomedia purkitettiin. Juonta on sen verran, että konkarikyttä kuskaa amerikkalaista uhkapeluria todistajaksi Hongkongiin. Kannoilla on raaka Venäjän mafia. Jackassin Johnny Knoxville on aika tylsä, koska yrittää käydä filmitähdestä. Konkarikumiukko Jackie Chan ja Harlin pitävät elokuvan kumminkin liikkeessä. Ensiesitys. (Kiina/USA 2016)

Hero klo 21.30

American Honey

★★★★ Andrea Arnoldin maanläheinen reissutarina nousee teksasilaisen teinityttö Starin kanssa USA:ta kiertävien lehtitilausmyyjien kyytiin. Työ ei ehkä ole hohdokkaimmasta päästä, mutta tilaisuuden tullen siinä tempaudutaan irti arjesta. Ja vaikka malja hölskyy, on amerikkalaisessa matkanteossa myyttisyyttä kuin Easy Riderissa muinoin. Ensikertalainen Sasha Lane ei jää ainakaan jälkeen Shia LaBeoufista ja muista näyttelijöistä. (USA 2016)

Frii klo 22.55