Lahjakas mutta kuriton jalkapallotähti Christian Ferro (Andrea Carpenzano) viettää nuoresta iästään huolimatta jo miljonäärin luksuselämää myötäilijöineen. Kun seura järjestää hänelle yksityisopettajan, alkavat kipinät sinkoilla oppilaan ja opettajan välillä. Kuva: Groenlandia

Elokuvat

Mestari

★★★ Amerikkalaiset suoltavat elokuvia baseballin ja muista suosikkilajeistaan. Eurooppalaiset jalkapallodraamat ovat harvinaisempia. Italialaiset yrittivät, enkä nostaisi punaista korttia ohjaaja Leonardo D’Agostinille. Andrea Carpenzano on AC Roman keskenkasvuinen tähti, jolle seura hommaa yksityisopettajan. Futisfanit voivat kiistellä, onko tämän esikuva ollut Ronaldo vai Zlatan. Vaiko sittenkin Totti? Ensiesitys. (Italia 2019)

TV2 klo 21.00

Iris

★★★ Urika Bengts tekee mielellään draamaa Ahvenanmaan ja saariston maisemissa. Kauniilta ne tässäkin näyttävät. Kuvien puolesta 1890-luvulle sijoittuva kasvutarina tuokin mieleen Albert Edelfeldtin ja muut aikalaiset. Agnes Koskinen on 8-vuotias tyttö, jonka äiti vie sukulaisiin Ahvenanmaalle ennen Pariisin-matkaansa. Lastenleffaksi Iris on aika totinen, mutta esitysaika sopiikin paremmin aikuisille. Ehkä elokuvakin. (Suomi/Ruotsi 2011)

Yle Teema & Fem klo 21.50

Korso

★★★ Vantaalaisesta betonilähiöstä on matkaa New Yorkiin yli 6 500 kilometriä, mutta Markuksella on sinne suorastaan kiire. Mikko Neuvonen pihisee turhautumista parikymppisenä hukkamiehen alkuna, joka lorvii ja pompottelee katukorista. Koska amiskin on kesken, päätyy Markus bisneksiin Petri Mannisen esittämän paikalliskonnan kanssa. Karua on, mutta ohjaaja Akseli Tuomivaara lankeaa opittuihin gangsta-poseerauksiin vain harvoin. (Suomi 2014)

Liv klo 21.00