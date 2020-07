Kotimaisen elokuvan kesään Ylellä kuuluu myös Lauri Mäntyvaaran tuuheat ripset. Satu (Inka Haapamäki) ja Heidi (Rosa Honkonen) ovat bestiksiä ja kapinallisia, kunnes toisen rakastuminen sekoittaa kuviot. Kuva: Era Kahyaoglu

Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset

★★★★ Jos ei nuorena ole vapaa, kohtuuton ja iloisesti anarkistinen, niin milloin? Hannaleena Haurun esikoiselokuvassa ei ole sellaisesta pulaa, ja tajunnan virtaa tai hölskyntää on kerrontakin. Inka Haapamäki ja Rosa Honkonen ovat Satu ja Heidi, jotka ovat perehtyneet feminismiin sen verran, että karauttelevat pilaamassa kesäisiä ökyhäitä. Bestiksille koittaa kriisi, kun toinen ihastuu jääkiekkoilijaan. (Suomi 2017)

TV2 klo 21.55

Magic Mike XXL

★★ Channing Tatum, Matthew McConaughey ja muut tiukkakroppaiset heput vähensivät kuteita ja esittelivät sixpäkkejä ensimmäisessä Magic Mike -elokuvassa. Stripparidraamassa oli komediaa, asennetta ja kokemuksen rintaääntä Tatumin omien nuoruudenvaiheiden pohjalta. Jatko-osassa Mike on hommannut huonekaluliikkeeen, mutta veri vetää yhä lavalle. McConaugheyta ei saatu mukaan, eikä oikein kipinääkään. (USA 2015)

Nelonen klo 21.00

Sademies

★★★ Illan kolmas komediavaihtoehto on Barry Levinsonin neljän Oscarin elokuva kahden erilaisen veljen reissusta. Tom Cruise on kuolleen miljonäärin tuhlaajapoika Charlie, Dustin Hoffman Raymond – hänen hiljainen, autistinen veljensä, jolle perintö napsahtaa. Charlie räiskähtelee, Raymondin mieli on sulkeutunut, mutta tunteet tihkuvat esiin ohuina, kirpeinä noroina. Tähtikaksikon syötöt osuvat kuin huomaamatta lapaan. (USA 1988)

Yle Teema klo 21.00