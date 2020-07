Hell or High Water

★★★★ Pölyiset tienvarret, hiipuvat pikkukaupungit, syrjäseutuja koetteleva lama: David Mackenzien jännäriin tiivistyy paljon 2010-luvun amerikkalaista pettymystä ja pahoinvointia. Chris Pine ja Ben Foster ovat teksasilaisia veljeksiä, jotka päättävät pelastaa sukutilansa paikallisella perinnekonstilla: pankkiryöstöillä. Kiellettyähän se on, mutta luuserisympatioita ei voi estää. Sheriffinä kannoilla on Jeff Bridges. Ensiesitys. (USA 2016)

TV2 klo 21.05

Hobitti – Odottamaton matka

★★★ Sormusten herrat ohjannut Peter Jackson palasi J.R.R. Tolkienin fantasiamaailmaan. Hyvältähän elokuva jälleen näyttää, mutta tarina oheni, kun se venytettiin kolmiosaiseksi eepokseksi. Avauksessa tyhjyyttä täytetään kiipeleillä ja kääpiölaumalla, joka toimii lähinnä jarruna. Martin Freeman kuitenkin ansaitsee elokuvalle kolmannenkin tähden. Bilbo Reppuli on kotoisa hörökorva, jonka puolta on helppo pitää. (USA/Uusi-Seelanti 2012)

Hero klo 19.00

Kohtalokas ennustus

★★★ Stephen Herekin romanttisessa komediassa tv-dekkari Monkina tuttu Tony Shalhoub on kulkuri. Eikä mikä tahansa pummi, vaan ennustaja, jonka synkät tulevaisuudenvisiot saavat Angelina Jolien esittämän tv-toimittaja Lanien muuttamaan elämänsä – ennen kuin se on tykkänään ohi. ”Tartu hetkeen” on kieltämättä kulunut opetus, mutta näppärästi se kerrotaan. Ja näsäviisas kameramies Edward Burns on sopivasti tarttumisetäisyydellä. (USA 2002)

Sub klo 21.00