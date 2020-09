Varasto-komedian jatko-osassa Kari-Pekka Toivasen ja Aku Hirviniemen tuttu duunarikaksikko kuskaa Viro-viinaa.

Varasto 2

Arto Salmisen tekstiin pohjautuvassa komediassa Varasto (2012) firman etu ja tehokkuus olivat maalivaraston duunareille yks hailee. Taru Mäkelän veltto jatko-osa jättää puolestaan tunnun, että yks hailee ovat tällä kertaa ihmiset, joista ollaan kertomassa. Kari-Pekka Toivasen ja Aku Hirviniemen tuttu kaksikko käy remonttia roiskimaan ja Viro-viinaa kuskaamaan. Kohelluksen seassa pilkahtaa ajatus vain harvoin. Ensiesitys. (Suomi 2018)

Sub klo 21.00





Sing

Lauantai-ilta. Olisiko etkoelokuvaa tarvis? Nousukiitoa ei voi estää, kun kaino gorilla, turhautunut possuäiti ja muut kisailevat laulukilpailun voitosta. Keltaisista pikku Kätyreistä tuttu Illumination keksi yhdistää animaatiossaan suositut laulukisat, musiikkikomedian perinteet ja firmalle tyypillisen kohelluksen. Ilo alkaa, kun charmantin harmaa koalaherra Buster keksii, kuinka pelastaa vanha teatterinsa. Ensiesitys. (USA 2016)

TV5 klo 19.00





State of Play

Neljä-viisi vuotta sitten alettiin puhua totuuden jälkeisestä ajasta. Brittisarjassa Valta pelissä sitä elettiin jo vuonna 2003. Kevin Macdonald ohjasi sen pohjalta asialinjan jännärin, jossa tapahtumat siirtyvät Amerikkaan. Rachel McAdams on nuori toimittaja, Russell Crowe on takkuinen konkari ja Ben Affleck tämän vanha ystävä, suittu kongressiedustaja. Taustalla on salaliitto, jonka hankkeissa ihmishenget ovat halpoja. (USA 2009)

Frii klo 22.55