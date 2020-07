Kuva: Antti Ruusuvuori

Kielletty hedelmä

★★★ Dome Karukoski on aina ollut ”ihmisten puolella” ilman, että asiaa on täytynyt vaalilauseina kajautella. Näkeehän sen hänen elokuvistaankin. Kyynisyydestä vapaassa kasvutarinassa lestadiolaiskotien tytöt Marjut Maristo ja Amanda Pilke muuttavat Helsinkiä kokemaan. Pitkä harppaus on tehty niistä vanhan polven Suomi-leffoista, joissa pääkaupunki turmeli maalaistytöt jo ennen kuin Mannerheimintie oli ylitetty. (Suomi 2009)

TV2 klo 23.00

Colombiana

★★ Luc Besson tykkää kertoa kaunottarista, jotka näyttävät ryttyileville miehille ns. närhet. Linja pitää tässäkin toimintajännärissä, vaikka Olivier Megaton sen ohjasikin. Zoe Saldana on Cataleya, jonka taistelijantaidot ovat tarpeen, kun kolumbialaiselle rikollispomolle pitää kostaa vanhempien murhat. Bessonin pajassa sama tarina on kerrottu joskus kekseliäämminkin. Paukkuja, iskuja ja yleistä viuhuntaa kyllä riittää. (Ranska 2011)

Sub klo 21.00

Merijalkaväen mies

★★★★ Sota toisella puolen maailmaa voi olla jotain ihan muuta kuin kotona kerrottiin. Sam Mendesin elokuvassa nuori amerikkalainen tarkka-ampuja kohtaa Persianlahdella pikemminkin turhautuneita maanmiehiä kuin vihollisia. Joitakuita kumminkin tekisi mieli päästä ampumaan. Terävästi ironinen sotaelokuva pohjautuu Anthony Swoffordin omaelämäkerralliseen kirjaan. Turtunutta hahmoa tulkitsee Jake Gyllenhaal. (USA 2005)

TV5 klo 21.00