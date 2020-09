Tom Cruise on amerikkalainen upseeri, joka saapuu 1870-luvulla Japaniin modernisoimaan sikäläistä armeijaa.

Elokuvat

Viimeinen samurai

 Jos Kevin Costner tanssi lännessä susien ja intiaanien kanssa, otti Tom Cruise vieraita askelmerkkejä haltuun itäisillä mailla. Edward Zwickin pitkässä ja leiskuvassa seikkailudraamassa hän on amerikkalainen upseeri Nathan Algren, joka saapuu 1870-luvulla Japaniin modernisoimaan sikäläistä armeijaa. Käykin niin, että Japani saa hänet ottamaan oppia vanhan maan pitkästä historiasta, samuraiperinteistä ja kunniakäsityksistä. (USA 2003)

Sub klo 21.00

Lähellä syntiä

 Suomen osalta toinen maailmansota päättyi huhtikuussa 1945, mutta mielissä sitä käytiin vielä pitkään. Kriisiterapiaa ei ollut tarjolla, kun kotiin palasi miehiä, jotka olivat kokeneet liian nuorina liian paljon. Hannu Lemisen melodraamassa Erkki Viljos saapuu kotiin vasta 14 vuoden sotavankeuden jälkeen, muisti säpäleinä. Paatos on paksua, ja monin paikoin näyttelijäntyökin. Sukupolvikokemusta saatiin kuitenkin mukaan. (Suomi 1955)

TV1 klo 13.25

Rakastunut Shakespeare

 Paljon William Shakespearen yksityiselämää on kadonnut historian hämärään, joten John Maddenin elokuvakin on fiktiota. Mielikuvassa renessanssin Englannista on kuitenkin paljon totuutta. Ajassa oli intoa ja uuden hakua. Ben Affleck on nuori näytelmäkirjailija, joka jahkaa epätoivoisesti uuden draamansa parissa. Samaan aikaan Gwyneth Paltrow’n esittämä aatelisneito Viola luikahtaa miehen vaatteissa teatteriporukoihin. (Britannia 1998)

TV5 klo 22.55