James Bond (Roger Moore) päätyy laskettelurinteeseenkin selvittäessään uponneen aluksen arvolastin kohtaloa.

007 - Erittäin salainen

Tulevista talvilajien arvokilpailuista kukaan ei voi sanoa vielä mitään varmaa. Se on kuitenkin todennäköistä, että harva tulee lasketteluvehkeissä leiskauttamaan Cortinan suuresta mäestä ja liitämään siitä yksin häpein ravintolan kautta kelkkaradalle. Roger Moore tekee kuitenkin niin illan agenttiseikkailussa. Tyyli on perinteinen, ja niin on John Glenin ohjaama Bond-leffakin. Ydinsotaa torjutaan raikuliasenteella. (Britannia 1981)

Nelonen klo 21.00

Harry Potter ja Azkabanin vanki

Varjot syvenevät velhopojan kolmannessa seikkailussa. Ihan nassikoita eivät Daniel Radcliffen, Rupert Grintin ja Emma Watsonin esittämät kaverukset enää ole, eivätkä eteen tulevat vaaratkaan enää tunnu ihan vekkulatalolta. Ohjaajaksi vaihtui Alfonso Cuarón, ja sekaan uikin meksikolaisen kuolleiden päivän haamutunnelmia. Sirius Musta (Gary Oldman) on kosto mielessään. (USA 2004)

Sub klo 21.00

Ride Along 2

Reippaat pari vuosikymmentä sitten Tim Storyn toimintakomedia olisi saattanut olla trendikäs tapaus. Tappavien aseiden ja Bad Boysien tyyliä puserrettiin jo ensimmäiseen Ride Along -leffaan, eikä uusia temppuja käyty välissä opiskelemaan. Suupaltti Kevin Hart on tuore poliisi Ben, jonka tuleva lanko James pitkin hampain ottaa mukaansa kyttäkeikalle Miamiin. Ice Cube vetää roolin tuttuun känkkäränkkä-tyyliin alusta loppuun. (USA 2016)

TV5 klo 22.00