Elokuvat

Forrest Gump

Jos elämä todella on suklaarasia, on seassa myös pilaantuneita konvehteja. Kylmän sodan lopun aikaan monet ottivat Robert Zemeckisin menestyselokuvan vastaan kivana seikkailuna tai todellisuuspakona. Vuonna 2020 sen ahdistus näkyy selvemmin. Tom Hanks on puistonpenkin pyhänä yksinkertaisuutena lopulta yksinäinen hahmo. Me too -kampanja nostaa soman Jennyn (Robin Wright) vastuuttoman käytöksen takaa lapsuudessa koetun hyväksikäytön. (USA 1994)

