Päiväkotiketju Touhula aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat 15 päiväkotia ja yhteensä 190 työntekijää. Kaksi yhteistoimintaneuvottelujen piirissä olevista päiväkodeista, Pikku-Proffa ja TouhuVekara, toimivat Kempeleessä.

Touhula kertoo tiedotteessaan, että yt-neuvottelut liittyvät viime vuonna yrityssaneeraukseen joutuneen Touhulan saneerausohjelmaehdotukseen, joka annetaan eteenpäin 13. syyskuuta. Neuvotteluissa käsitellään toiminnan edellytyksiä sellaisissa päiväkodeissa, joiden alueella lapsien lukumäärä on laskenut merkittävästi tai joissa palvelusetelien hintataso tai yksityisen hoidon tuki on niin matala, että palvelun tuottaminen on tappiollista. Neuvotteluiden tuloksena saatetaan sulkea päiväkoteja.

– Tilanne on erittäin ikävä ja olemme todella pahoillamme, että joudumme käynnistämään yt-neuvottelut. Yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi meidän on kuitenkin välttämätöntä varmistaa toimintamme kannattavuus, Touhulan toimitusjohtaja Sari Saari kommentoi tiedotteessa.

Saaren mukaan neuvottelujen piirissä olevat päiväkodit ovat tällä hetkellä tappiollisia, eikä tilanteen uskota olevan muuttumassa. Päiväkotien tilannetta arvioidaan Touhulan mukaan yhdessä kuntien kanssa ja etsien ratkaisuja toiminnan mahdolliselle jatkamiselle.