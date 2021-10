Päiväkotien henkilöstön sijaispula on Oulussakin vaikeutunut, mutta tilanne ei ole vielä katastrofaalinen. Etelä-Suomesta tutut ongelmat ovat kuitenkin rantautumassa myös Ouluun. Kuva: Mikko Halvari

Suurista kaupungeista on kiirinyt hätäviestejä varhaiskasvatuksen kroonisesta työvoimapulasta ja vaikeudesta saada sijaisia. Oulussakin toimintaa on yksittäistapauksissa jouduttu rajoittamaan ja vanhempia on kehotettu hakemaan lapset aikaisemmin.

Varhaiskasvatukseen liittyvä lainsäädäntö on syksyllä tarkentunut poissaolojen henkilöstömitoituksen osalta. Kunnan on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on riittävät resurssit, jotka toimivat sijais- tai muissa varajärjestelyissä myös henkilöstön äkillisissä ja yllättävissä poissaolotilanteissa. Henkilöstöllä on myös velvoite ilmoittaa epäkohdista.