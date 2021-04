Arkistokuva ravintolavaunusta. Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Päiväjunien ravintolavaunut palaavat raiteille vappuaattona 30. huhtikuuta, kertoo VR Group tiedotteessa. Yöjunien ravintolavaunut avattiin eilen maanantaina.

Ravintolavaunujen aukioloajat riippuvat junan lähtö- ja pääteasemista. Jos joko junan lähtö- tai pääteasema on lievempien rajoitusten maakunnassa, noudatetaan lievempiä rajoituksia koko junamatkan ajan. Jos sekä junan lähtöasema että määränpää ovat tiukempien rajoitusten maakunnassa, noudatetaan tiukempia rajoituksia.

Tiedotteen mukaan suurin osa ravintolavaunuista on kevyempien rajoitusten piirissä. Ne ovat pääsääntöisesti auki kello 23 saakka, mutta take away -tilauksia omalle paikalle tai omaan hyttiin on mahdollista tehdä kello 1.30 saakka. Anniskelu ravintolavaunuissa päättyy kello 22.

Tiukempien rajoitusten piirissä olevat päiväjunat saavat olla auki kello 19 saakka (anniskelu päättyy kello 17).

Kevyemmän rajoituksen alueella ravintolavaunun asiakaspaikoista on käytössä 75 prosenttia ja tiukemman rajoituksen alueella 50 prosenttia.

Ravintolavaunuja koskevat rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.