Hyrynsalmen varhaiskasvatuksen perhepäivähoidossa on todettu kaksi koronavirustartuntaa, kertoo Kainuun sote tiedotteessa.

Sairastuneista toinen on aikuinen ja toinen lapsi. Lisäksi karanteeniin on asetettu 15 henkilöä, joista osa on lapsia.

Tartunnat ovat olleet samassa hoitoryhmässä. Altistumiset ovat tapahtuneet maanantain 10.5. ja keskiviikon 12.5. välisenä aikana.

Tartunnanjäljityksen kerrotaan olevan vielä osittain kesken. Tartunnan lähdettä ei vielä tiedetä.