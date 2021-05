Oulun synkkenevä huumetilanne sai Oulun teatterin ohjaajan Heta Haanperän (keskellä) työstämään näytelmän Poikani joka katosi. Hätä huumenuorista ja kuntoutukseen pääsyn vaikeudesta nousee esiin keskustelussa työryhmän kahden näyttelijän Merja Pietilän (vas.) ja Annina Rokan kanssa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Useat huumenuorten vanhemmat kokevat, että heillä on kuin stigma, kertoo käsikirjoittaja ja ohjaaja Heta Haanperä. Normaali elämä on etääntynyt kauas. Oulun teatterin uusi näytelmä Poikani joka katosi tuo yleisön eteen heidän todellisuutensa.

– Huumenuorten vanhemmat sanoivat, että heillä ei ole ääntä. Että he huutavat hädissään ja rähisevät, mutta pikku hiljaa huuto vaimenee. Heillä on semmoinen olo, että se huuto on kuin hullun huutoa, Haanperä sanoo.