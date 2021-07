Lippo kohtaa kotikentällään Vähäkyrön Viestin, joka aiheutti aiemmin oululaisille kauden ensimmäisen tappion. Kuva: Tiina Wallin

Kaleva näyttää tilaajilleen perjantai-iltana kaksi samanaikaista urheilulähetystä.

Kuopion vierasreissultaan palannut Lippo isännöi kotikentällään Vähäkyrön Viestiä. Kotijoukkueella on makseltavanaan kalavelkoja, sillä VäVi aiheutti kauden aiemmassa kohtaamisessa Lipolle runkosarjan ensimmäisen tappion.

Suora lähetys Lippo–Vähäkyrön Viesti -ottelusta käynnistyy kello 17.45 ja ottelu alkaa kello 18.

Herculesin nousuhaaveet pysyisivät kolmen pisteen potilla vielä elossa. OTP on hävinnyt tähän mennessä vasta kerran. Kuva: Pekka Aho

JS Hercules ja OTP iskevät yhteen Castrenissa. Ottelu on Kakkosen C-lohkon kolmas taistelu Oulun herruudesta.

Kotijoukkueena pelaavaa Herculesia on koeteltu viimeaikoina. Kolmesta edellisestä ottelusta "Hercun" saaliina on ainoastaan yksi piste ja otteluihin on mahtunut vakavia loukkaantumisia ynnä muuta dramatiikkaa.

ACO/OLS yllätti Herculesin kauden ensimmäisessä paikallispelissä 1-0. OTP puolestaan voitti viime viikolla ACO/OLS:n 2-0. Kolmas Oulun Derby on jälleen ottelu, jota kumpikaan ei halua hävitä.

Varsinkaan Hercules, jolla ei olisi enää hirveästi varaa pistemenetyksiin.

Suora lähetys Castrenista käynnistyy kello 18.15 ja itse ottelu vihelletään käyntiin kello 18.30.

Lähetykset ovat tilaajasisältöä. Pääset katsomaan otteluita myös euron tutustumistilausta vastaan osoitteessa kaleva.fi/live.