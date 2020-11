Koronatilanne on kääntynyt Oulussa huonompaan suuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on siirtynyt epidemiassa kiihtymisvaiheeseen. Tartuntamäärien kasvu kesittyy Ouluun, mutta koko maakuntaa koskevilla suosituksilla halutaan ennaltaaehkäistä tartuntojen leviäminen. Etunojassa tehtävät toimet ovat paras keino rajoittaa epidemiaa. Epidemia ei kuitenkaan taltu, jos kaikki eivät noudata suosituksia ja rajoituksia. Kuva: Toni Länkinen

Pohjois-Pohjanmaalla koronaepidemiassa on siirrytty perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Alueen pahin tilanne on Oulussa. Kaikkien on nyt syytä ottaa koppia tilanteesta ja noudattaa uusia ja aiemmin annettuja suosituksia, jotta Oulu ja maakunta säästyisivät epidemian leviämisvaiheelta.

Tartuntatautien määrä on kasvanut huolestuttavaan tahtiin niin Oulussa kuin koko maassa. Jos tartuntatilanne vielä pahenee, saatetaan Oulussakin joutua tekemään lisätoimia. Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla ollaan jo pahimmassa leviämisvaiheessa.