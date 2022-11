Kemin Vähämaassa sijaitsevan Savotan ravintolarakennus vahingoittui pahoin tiistaina aamuyöllä syttyneessä tulipalossa. Paikka tunnettiin ennen Vähämaan kurssi- ja leirikeskuksena. Henkilövahinkoja ei tulipalosta aiheutunut.

Savotta pyörittävä Erä-Valakia peruu kaikki tilaisuudet vuoden loppuu saakka, sillä koko paikka pitää laittaa toistaiseksi kiinni. Pikkujouluja oli jo hyvin varattu ravintolaan.

Tulipalo sai alkunsa 180 neliön suuruisen ravintolan syksyllä valmistuneesta noin kolmenkymmenen neliömetrin suuruisen laajennusosan keittiöstä.

Hälytys tulipalosta tuli kello 4.59 hälytyskeskukseen. Savotassa eri rakennuksessa majoittuneena olleet kaksi komennusmiestä tekivät hälytyksen tulipalosta hätäkeskukseen ensimmäisenä ja soittivat myös yrittäjille.

– Tulipalon saimme sammutettua kello kuuden maissa. Sen jälkeen teimme jälkisammutustöitä. Paikalla oli yhteensä seitsemän palokunnan yksikköä Kemin, Keminmaan ja Tornion asemilta, sammutustöitä johtanut päivystävä palomestari Matti Eskonniemi kertoi.

Tulipalon syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta vahvin epäily on Eskonniemen mukaan, että sen alkaminen liittyy jotenkin sähkölaitteisiin. Aamulla paikalle tullut poliisin tutkimusryhmä alkoi tutkia syttymissyytä.





Kuva: Milla Sallinen

Savotan yrittäjille Katja Limingojalle ja Pasi Alakiutulle tuli soitto vartiointiyritykseltä aamuyöllä. He menivät sen jälkeen heti paikanpäälle kotoaan Kemistä ja totesivat, että Savotan ravintola on tuhoutunut sisältä niin pahoin, että koko paikka pitää laittaa kiinni toistaiseksi. Ravintolan lisäksi Savotassa on majoitustiloja mökeissä ja tilaussauna.

– Koko keittiö on palanut. Joudumme laittamaan koko paikan kiinni, koska täällä on oma vesikaivo ja vesipumppu on palaneessa keittiössä. Mihinkään mökkiin ja saunoihin ei tule nyt vettä, Limingoja sanoi.

Yrittäjillä on palovakuutus rakennukseen ja myös yritystoiminnan keskeytysvakuutus.

Erä-Valakiaa ja pitopalvelu Catjannea yhdessä pyörittävillä yrittäjillä on myös Kemin keskustassa Ravintola Valakia. Sekä Ravintola Valakiaan että Savottaan on varattu paljon pikkujoulutilaisuuksia. Savotan kaikki pikkujoulut pitää nyt perua, mutta työntekijöitä ei jouduta lomauttamaan. Kesäisin Alakiuttu ja Limingoja pyörittävät myös Sataman Valakia -ravintolaa Kemin Sisäsatamassa.

Savotta sijaitsee Kemijoen rannalla noin kahdeksan kilometrin päässä Kemin keskustasta. Alakiuttu ja Limingoja aloittivat paikan yrittäjinä vuonna 2017 ja ostivat sen vuonna 2019 itselleen Kemin kaupungilta.

Juttua on päivitetty kello 14.40

Palon sammutustyöt olivat yhä meneillään kello 9 aikaan aamulla. Kuva: JUSSI SAARELA