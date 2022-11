Ilja Rautsin käsikirjoittama elokuva Pahanhautoja on ehdolla vuoden 2022 Elokuva-Sylvi -palkinnon saajaksi. Ohjaaja Hanna Bergholm ja Ilja Rautsi saivat elokuvastaan jo Suomen arvostelijain liiton myöntämän Kritiikin Kannukset -palkinnon.

Vuoden parhaan näytelmän Lea-palkintoa on jaettu vuodesta 1985 alkaen. Sylvi-palkinto on Lean sisarpalkinto, jota on jaettu vuodesta 2011 alkaen. Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry myöntää palkinnot nimenomaan tekstin, ei esityksen, elokuvan tai sarjan perusteella.

Näytelmäkirjallisuuden Lea-finalistit ovat Taija Helmisen Onnellisinta on olla onnellinen, Kati Kaartisen Poikakoodi, Leea Klemolan ja Rosa-Maria Perän Minä, askartelija ja Pipsa Longan Fyra dagar av närhet (ruotsinnos Sofia Aminoff).